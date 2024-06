"Per Barella c'era questo dubbio perché non si vedeva chiaro. Il muscolo era limpido dopo due giorni di riposo, la cosa è assolutamente sotto controllo. Non dovrebbero esserci dubbi sulla sua presenza con l'Albania". Così Luciano Spalletti, ct della Nazionale, parlando a Sky Sport, a margine della conferenza stampa della vigilia di Italia-Bosnia.

"E' diventata una cosa ansiosa perché si tratta di Barella, un giocatore forte per noi - ha aggiunto il tecnico di Certaldo -. Però siamo tranquilli perché abbiamo altri giocatori forti".