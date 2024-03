Si torna a parlare di un trasferimento sfumato con protagonista ancora una volta Lazar Samardzic. Intervistato da Kiss Kiss Napoli, il presidente dell'Udinese Franco Soldati ha spiegato cosa è andato storto nella trattativa di gennaio per il passaggio del nazionale serbo al Napoli: "Fra i nostri club c’è un ottimo rapporto e si parlano spesso i dirigenti, soprattutto Gino Pozzo con Aurelio De Laurentiis. C’è stato qualche piccolo malinteso, ma non riguarda le società come accadde con l’Inter".

