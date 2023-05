"Skyland Group, attraverso la controllata Skyland Energy, entra in squadra con FC Internazionale Milano e diventa Official Solar Energy Partner fino al 2026". Comincia così il comunicato ufficiale utilizzato dal club nerazzurro per annunciare la nuova partnership. "Skyland Energy, brand leader nel settore delle energie rinnovabili e che offre impianti fotovoltaici di ultima generazione, ha scelto l’Inter per fare il proprio ingresso nel mondo del calcio, riconoscendo nel brand nerazzurro gli stessi valori e obiettivi in ambito di innovazione e sostenibilità - prosegue la nota -. La partnership con l’Inter permetterà loro di poter contare sull’ampia fanbase del Club e sulla grande visibilità che il brand nerazzurro offre: il marchio Skyland sarà presente allo stadio San Siro, sul maxi schermo e sui LED a bordocampo durante tutte le partite casalinghe di Campionato e Coppa Italia".

"Siamo felici di accogliere Skyland Group come nostro nuovo partner e di legarci ad un brand leader in un settore di sempre maggiore rilevanza come quello delle energie rinnovabili - ha dichiarato Alessandro Antonello, CEO Corporate FC Internazionale Milano -. Questo nuovo accordo unisce due brand innovativi e all’avanguardia, che condividono la stessa attenzione verso il futuro e la sostenibilità".

Alex Lin, Presidente di Skyland Group, ha invece affermato che "in momento storico come quello in cui viviamo il tema del solare è al centro di una rivoluzione ecologica ed economica non più posticipabile. Essere partner dell’Inter è un canale di comunicazione fondamentale per promuovere questi traguardi a cui si aggiunge grande attenzione a temi come la cultura, l’arte e il sociale, che sono parte inscindibile della filosofia Skyland.”

