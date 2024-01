"Avete già vinto lo scudetto Ale, dai. È fatta, è fatta". Sono un estratto delle parole di Giorgio Chiellini, intervenuto in collegamento a 'Stasera c'è Cattelan', puntata stasera in onda, a proposito della lotta scudetto e del derby d'Italia, scontro diretto ai vertici, che andrà in scena domenica prossima a San Siro tra Inter e Juventus. È sicuro dunque l'ex bianconero: lo scudetto sarà nerazzurro. Un'uscita di cui però Cattelan, grande tifoso della Beneamata, non si fida e replica: "Secondo me si pareggia, perché io dico lo stesso di voi (juventini, ndr)". Un po' di scaramanzia per parte e pronostici dubbi.

