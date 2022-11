Spazio anche a Diego Simeone nel docu-film sulla carriera di Ronaldo il Fenomeno. L'ex interista, oggi alla guida dell'Atletico Madrid, racconta: "Ronaldo faceva tutto bene. Quando qualcuno è così bravo come lui e può vincere le partite da solo, vuoi il massimo da lui. Invece lui si limitava a fare casino, io spesso non lo sopportavo perché anche durante le partite importantissime lui rideva. Quando era in vena però avevamo molte chance di vincere".