Gini Wjinaldum, 18esimo, è il primo giocatore non di Inter o Juventus nella classifica dei giocatori più pagati nell'attuale Serie A, stilata da Capology. La graduatoria evidenzia il dominio della Juventus al vertice, con una presenza ricorrente anche dell'Inter. Proprio un nerazzurro è al comando: Romelu Lukaku con 8,5 milioni netti. Alle sue spalle Paul Pogba, che guadagna 8 milioni e ha recentemente esordito in campionato dopo una lunga assenza per infortunio. Il terzo più pagato del campionato è l’attaccante serbo Dusan Vlahovic, con uno stipendio netto di 7 milioni e un contratto fino al 30 giugno 2026. Sono 7 i milioni netti anche per Adrien Rabiot, che andrà in scadenza la prossima estate. A quota 7 si piazza anche Leandro Paredes, che a fine stagione tornerà al PSG al termine del prestito. A chiudere il quintetto Wojciech Szczesny e Leonardo Bonucci, entrambi a 6,5 milioni netti ed entrambi in scadenza nel 2024.