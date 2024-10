Gol illusorio, ma che gioia quella provata ieri da Alexander Stankovic nel match di Super League svizzera tra Lucerna e Yverdon. L’ex capitano dell’Inter Primavera ha trovato il gol del momentaneo 3-1 al 69esimo con una bella pennellata su calcio di punizione in un match finito poi per 2-3. Sconfitta incassata, inevitabilmente, meno amara rispetto ai compagni per il figlio d’arte e del vivaio interista che con la rete messa a segno ieri sera ha trovato il primo gol da professionista.

#Inter loanee, Aleksandar Stanković, scored a beautiful free-kick yesterday to notch his first professional career goal 🇷🇸🚀️ pic.twitter.com/ivTCcOaVjW — Inter Xtra (@Inter_Xtra) October 27, 2024

