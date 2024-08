Alla fine Martin Satriano è tornato in Francia e in Ligue 1, ma per vestire la maglia del Lens. E domenica, in campionato, troverà davanti a sé proprio il passato chiamato Brest, rifiutato in questa sessione di mercato dopo l'accordo raggiunto con l'Inter per la cessione. Il suo ex allenatore Eric Roy non nasconde l'amarezza per la decisione dell'attaccante uruguaiano: "È una delusione vedere Satriano firmare per il Lens - dice senza troppi giri di parole in conferenza stampa -. Noi abbiamo fatto degli sforzi per tenerlo, ma ha fatto una scelta e rispettiamo la sua decisione. Non so se scenderà in campo contro di noi, ma in ogni caso, ci aspettiamo una grande partita a Lens".

