Il medico sociale della Federcalcio belga Kristof Sas ha parlato ai microfoni di Sporza del nuovo stop di Romelu Lukaku non sbilanciandosi su quelli che possono essere i tempi di recupero del giocatore dell'Inter: "Si tratta di una ricaduta. Non è qualcosa di pesante, ma ovviamente è una battuta d'arresto. Non sappiamo al momento per quanto tempo sarà indisponibile".