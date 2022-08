Tempo di saluti per Alexis Sanchez che lascia l'Inter dopo 109 partite e una telenovela durata un'estate. L'attaccante, vincente in nerazzurro di tre trofei di cui uno, la Supercoppa 2021/22 contro la Juventus, con impressa la propria firma, celebra il proprio percorso in nerazzurro con un post su Instagram.