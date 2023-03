Dopo queste due settimane di calma dovute alla pausa per le Nazionali, per il prato dello stadio di San Siro è in arrivo un nuovo mese di fuoco: con Inter e Milan attese da diversi impegni tra campionato, Coppa Italia e Champions League, il terreno di gioco sarà nuovamente messo a dura prova con tanti impegni a distanza ravvicinata. Un tour de force che inizierà il prossimo 1 aprile con Inter-Fiorentina di campionato e proseguirà con Milan-Empoli del 7 aprile. Ma sarà dalla settimana successiva, con il ritorno delle coppe, che San Siro verrà messo sotto pressione. Da Milan-Napoli del 12 aprile, infatti, si aprono due settimane con gare ogni tre giorni, proseguendo con Inter-Monza di campionato e la sfida tra i nerazzurri e il Benfica in Champions League, per poi chiudere il mese di aprile con Milan-Lecce (23 aprile), Inter-Juventus di Coppa Italia (26 aprile) e Inter-Lazio (30 aprile) nel giro di una settimana.