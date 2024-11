La mossa auspicata questa mattina dal sindaco Beppe Sala si è concretizzata: come riferito dalla Gazzetta dello Sport, quest'oggi l'Inter e il Milan hanno ufficialmente inviato al primo cittadino milanese la manifestazione di interesse non vincolante per la futura acquisizione dello stadio di San Siro e dell’area circostante, dove dovrebbe essere costruito l’impianto di proprietà delle due società. I club hanno lavorato sul documento lungo tutto il fine settimana, e adesso il Comune potrà dare seguito all’iter previsto: rossoneri e nerazzurri si aspettano che entro la fine della settimana il Comune consegni loro la perizia dell’Agenzia delle Entrate con la valutazione precisa sul valore del Meazza e delle aree circostanti, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 milioni.

La Rosea precisa: "Il fatto che la manifestazione di interesse non sia “vincolante” permette ai due club di fare eventualmente un passo indietro in futuro, senza che il Comune possa rivalersi su di loro, ma era un passo comunque necessario contestualmente al passaggio all’Agenzia delle Entrate".