C'è un primo sì alla proposta di aprire lo stadio di San Siro per consentire ai tifosi dell'Inter che resteranno a Milano di guardare tutti insieme la finale di Champions League contro il Manchester City che si giocherà a Istanbul, in Turchia, il 10 giugno. La proposta formulata da M-I Stadio, la società che gestisce il Meazza controllata da Inter e Milan, è stata inviata ufficialmente a Comune (proprietario dell’impianto), Prefettura e Questura e ha incassato un primo via libera. La soluzione del club di Steven Zhang soddisfa i requisiti richiesti dall’amministrazione e dalle forze dell’ordine per garantire una corretta e più agevole gestione dell’ordine pubblico. Il maxischermo in piazza Duomo, infatti, non è un’opzione gradita ai responsabili della sicurezza a Milano.

Il quotidiano Il Giorno riporta i dettagli dell'idea del club nerazzurro: nello stadio saranno posizionati uno o più maxischermi per far guardare la partita a circa 35/40 mila tifosi, che dovrebbero pagare un biglietto dal costo in definizione, ma comunque decisamente ridotto, per accedere alla Scala del calcio. L’apertura dei cancelli è prevista per le 19, due ore prima dell’inizio della finalissima tra Inter e City. Al termine della partita, i tifosi dovranno lasciare subito lo stadio: non potrebbe pertanto verificarsi una scena come all'alba del 23 maggio 2010, quando l'Inter arrivò al Meazza per celebrare coi suoi tifosi il trionfo di Madrid.

