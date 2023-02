"Posso solo togliermi il cappello davanti ai tifosi della Samp. Non vedo l'ora che arrivi il primo gol al Ferraris e la prima vittoria in campionato da tecnico, è il minimo che devo loro. Sto lavorando per trovare le soluzioni, non mi metto a piangere disperato. Cerco di difendere con orgoglio la fortezza". Comincia così l'intervista di Dejan Stankovic con Giampaolo Pazzini per DAZN.

Torniamo indietro al Deki calciatore: che tipo eri?

"Era un generoso, stavo bene in qualsiasi ruolo. Da piccolo giocavo centravanti, poi mi hanno spostato da libero, che era quello che menava dietro il marcatore. A te ne ho date poche, quelle giuste. Ti ricordi quel rosso... Avevo piedi discreti, ma con una testa bella tosta e polmoni importanti. Non avevo paura, con José (Mourinho, ndr) sono riuscito a dare un 30% in più, come sia riuscito a tirarmelo fuori non lo so, schiacciando i tasti giusti, svegliando cose dentro di me che non pensavo di avere. Sono cambiato come uomo".

E poi facevi gol...

"La stella della Stella Rossa, Sekularac, mi ha insegnato a calciare girando il piede, che pian piano è diventato un marchio di fabbrica. Quando esce dal piede capisco subito se il tiro va in porta o meno".

Il gol da centrocampo in Genoa-Inter 0-5.

"C'è un rinvio sbagliato di Amelia, è un gol strano perché ho usato la forza del suo tiro per arrivare in porta. C'è una scena bella dietro di me, si vede Maicon che fa il mio stesso movimento".

Con la Samp erano partite difficili al Marassi quando giocavi nell'Inter.

"Qui abbiamo perso 1-0, vinto di misura, pareggiato. La Samp, dove sono cresciuto, è sempre stato considerato un club importante perché qui c'erano Boskov, Vialli. Mancini, la generazione che ha perso sfortunatamente una finale di Champions. La cultura della Serbia è stata portata in blucerchiato da Boskov, Jugovic e Mihajlovic".