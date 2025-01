"Una sola squadra tra le prime otto: l’Inter. Obiettivamente dalle italiane ci si poteva aspettare di più, soprattutto dal Milan e dalla Juventus. I rossoneri hanno perso a Zagabria contro avversari inferiori dal punto di vista tecnico, i bianconeri sono stati fischiati dai propri tifosi dopo il ko casalingo contro il Benfica. È vero che tutt’e due hanno la possibilità di andare avanti, vincendo i playoff, ma per riuscirci è necessario che si sveglino e che non commettano più gli errori tanto clamorosi quanto banali visti nell’ultimo turno". Questo il commento duro di Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport.

"L’Inter può lottare per vincerla. Lo dimostra la netta vittoria contro il Monaco, con una tripletta di Lautaro Martinez, e lo dimostra tutto il percorso compiuto in Europa dai nerazzurri. Squadra completa, esperta, ricca di talento (e che grande attaccante che è Lautaro!) e con un grande spirito di sacrificio - si legge -. Le grandi d’Europa hanno sofferto parecchio. Penso al Real Madrid, al Manchester City e al Paris Saint Germain. Chi avrebbe detto, all’inizio della manifestazione, che queste tre sarebbero rimaste fuori dalle prime otto? Adesso saranno costrette a lottare ai playoff, e quindi dovranno sprecare altre energie fisiche e psicologiche per guadagnarsi il biglietto per gli ottavi. La squadra che mi ha impressionato maggiormente è stata senza dubbio il Liverpool. Va a mille all’ora. Fermare i Reds, quando accelerano, è praticamente impossibile e lo dimostra anche il dominio in Premier League. Ho osservato con interesse anche l’evoluzione dell’Arsenal di Arteta: squadra inglese guidata con piglio spagnolo".