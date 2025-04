Ospite del podcast 'Doppio Passo', Walter Sabatini è tornato con la memoria al 29 maggio 2011, quando il Palermo, di cui è stato direttore sportivo, arrivò a giocarsi la finale di Coppa Italia contro l'Inter di Leonardo: "Giocammo a Roma in una città colorata di rosa per via dei 30.000 palermitani presenti - il sui ricordo -. Abbiamo perso immeritatamente 3-1, la partita poteva finire tranquillamente in parità. Dopo qualche giorno, non subito, mi chiamò Zamparini e mi disse: 'Vada dall’amministratore delegato e si faccia dare tutti gli stipendi'. E' l'unico presidente al mondo che rincorre un suo dipendente per pagargli soldi non dovuti perché non mi doveva niente in quanto io ero dimissionario. Lui era un uomo con dei principi, quella fu la sua fortuna".

