Alla vigilia di Inter-Bayern puntuale l'intervista della Gazzetta dello Sport a Karl-Heinz Rummenigge, grande doppio ex della sfida tra nerazzurri e biancorossi.

Buongiorno Rummenigge, incrocia le dita?

"Secondo me, per il Bayern ci vorrà un piccolo miracolo dopo il risultato dell’andata a Monaco, perché da noi l’Inter si è presentata come una gran bella squadra. Veramente. Quindi sarà una partita difficile per il Bayern, anche se non impossibile. Ma per me l’Inter sarà la favorita per passare il turno".

Quali possono essere i giocatori chiave?

"L’Inter, che a Monaco si è presentata bene, difendendosi in modo intelligente, ha davanti quei due molto forti, Lautaro e Thuram. Il primo gol è stato un capolavoro, eccezionale. E il secondo in contropiede ha dimostrato la forza dell’Inter".

Su Lautaro lei ha sempre speso parole di ammirazione. Ma Thuram divenuto cannoniere implacabile in Italia l’ha stupita? Non era anche nel mirino del Bayern?

"L’Inter con lui ha fatto un buon acquisto, era anche a costo zero. Noi in quel periodo avevamo Lewandowski, Sané, Gnabry, Mané, Müller. Ho letto dell’interesse del Bayern, ma io ero fuori in quel periodo".

L’Inter di Monaco l’ha sorpresa o colpita? In campionato talvolta va a corrente alternata.

"Non sono stato sorpreso perché la seguo da parecchio tempo. L’Inter è una squadra molto spesso sottovalutata, non dagli avversari, ma dall’ambiente calcistico in generale. Basta guardare come si è presentata negli ultimi anni, quanto è andata vicina alla Champions League, nella finale contro il Manchester City. L’Inter è diventata quello che era la Juventus anni fa. Domina il calcio italiano e fa bene anche in quello internazionale".

A proposito di scenario europeo: Inter e Bayern a che livello sono?

"Entrambe molto in alto, ma devono anche pensare che chi passa il turno poi avrà il Barcellona: nessun altro ha la sua bellezza, per me è la squadra favoritissima per questa Champions. Chi esce domani avrà sempre la possibilità di vincere lo scudetto, quindi la stagione sarà positiva, di successo. Io l’ho sempre detto, la Champions è la ciliegina, non la torta".