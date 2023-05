"Andrò a Istanbul per tifare Inter". Inizia così l'intervista che Karl-Heinz Rummenigge ha rilasciato a Rai Sport per la 'Domenica Sportiva', dove l'ex bomber nerazzurro ha parlato della prossima finale di Champions League contro il Manchester City: "L'Inter è la mia vecchia squadra italiana e lì ho vissuto anni indimenticabili. Certamente tifo Inter".

City 731 milioni di fatturato, Inter 308. C'è un abisso.

"Loro hanno il grande vantaggio dei ricavi dei diritti televisivi e quello di avere proprietari stramiliardari. Quindi c'è certamente un vantaggio finanziario, ma nel City lo usano in modo intelligente".

Cosa deve fare l'Inter per annullare questa differenza?

"Continuare a fare quello che ha fatto sin qui, soprattutto in semifinale. Ho visto entrambe le partite contro il Milan, hanno giocato molto bene tatticamente e psicologicamente: si sono chiusi bene in una difesa che funziona benissimo, con difensori che partono anche spesso. L'Inter ha trovato il modo di giocare per far male all'avversario, non è un caso essere arrivati in finale. Devi avere fatto bene già prima, se no non vai in finale. Poi in gara secca può succedere di tutto. Due anni fa ero a Oporto e pensavo prima della partita che avrebbe vinto il Manchester City, ma poi ha vinto il Chelsea 1-0. Molto spesso capita che la favorita si innervosisce o è condizionata in un modo o nell'altro. L'Inter non parte da vittima designata".

Cosa ammiri di Guardiola?

"L'ho avuto tre anni al Bayern Monaco, è eccezionale in tutti i sensi. Per come gestisce la squadra sul piano tattico e psicologico e gestisce bene la squadra nei dettagli. Non ho avuto tanti allenatori al Bayern ma lui è stato il numero uno. Il mancato rinnovo non fu però un'amarezza, avevo capito subito che era complicato tenerlo in Baviera. Lui aveva la filosofia di rimanere un certo periodo e poi tentare una nuova avventura. Però quando andò via pianse, e io gli dissi che lo capivo benissimo e che mi dispiaceva perché eravamo talmente contenti della sua gestione. Ma bisogna accettare. L'amicizia comunque è rimasta, lo seguo spesso perché si vede sempre la sua mano".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE