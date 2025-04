Mentre l'Inter di Simone Inzaghi pensa al Bologna di Vincenzo Italiano, scoglio da affrontare questo pomeriggio, i pianeti e le costellazioni del mercato che riguardano l'Inter continuano a ruotare. Ma secondo le informazioni svelate da Fabrizio Romano, la rotazione dei pianeti che orbitano intorno ad uno dei gioiellini più apprezzati in Viale della Liberazione, ovvero Nico Paz, sembra andare in direzione opposta a quella sperata dai corridoi del decimo piano del The Corner.

Secondo il giornalista esperto di mercato, il Como vuole trattenere l'argentino anche per la prossima stagione ed è pronto a spingere sull'acceleratore per provare l'all-in. La palla passa dunque al Real Madrid che dovrà decidere in merito al futuro del centrocampista classe 2004. Futuro che potrebbe essere in qualche modo condizionato dalla scelta dell'allenatore. Momentaneamente l'allenatore del Real della prossima stagione sembrerebbe poter essere Xabi Alonso, in pole position rispetto agli altri candidati.

🚨🇦🇷 Understand Como want to keep Nico Páz for one more season, willing to make an effort.



Final decision up to Real Madrid as they have a buy back clause + 50% sell-on clause…



…Real will decide as soon as they sort the coach situation, with Xabi Alonso always clear favorite. pic.twitter.com/3n48VCW1UH