La presenza in panchina di José Mourinho sabato sera per Roma-Inter non è in discussione. Secondo Sky Sport, non ci sono i tempi tecnici per decidere sulla sua eventuale squalifica dopo che il procuratore federale Giuseppe Chinè ha aperto un'indagine per vederci più chiaro rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal portoghese al termine di Monza-Roma, contenenti giudizi lesivi della reputazione e del prestigio dell'arbitro Daniele Chiffi (ci vorranno 3-4 settimane per la decisione finale).

"Nelle prossime ore, acquisiti tutti i video ed audio delle dichiarazioni, verranno eseguite le formali contestazioni a Mourinho ed alla società giallorossa a titolo di responsabilità oggettiva, prodromiche al deferimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale", precisano i colleghi.