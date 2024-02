L'Inter lancia l'allungo in classifica, in attesa della partita della Juve, e va a vincere anche all'Olimpico contro la Roma, al termine di una partita ricca di capovolgimenti di fronte, sotto una pioggia battente.

Primo tempo chiuso in vantaggio dai giallorossi che partono subito forte chiamando in causa due volte Sommer con un tiro di El Shaarawy prima e Pellegrini poi. Ma a segnare per primi sono i nerazzurri con Acerbi che da azione di calcio d'angolo ringrazia “l'assist” involontario di Lukaku e di testa mette dentro sul palo più lontano. Passano dieci minuti e ancora su calcio piazzato, al 28', la Roma pareggia con Mancini che di testa mette alle spalle di Sommer. La partita resta comunque viva ed equilibrata con azioni da una parte e dall'altra, ma quando sembrava avviarsi verso l'1-1, ecco il contropiede della Roma tre contro tre avviato da Pellegrini, scarico a sinistra per El Shaarawy che colpisce l'incrocio dei pali e il secondo palo prima di vedere la palla infilarsi con una carambola.

Nella ripresa però l'Inter inizia con un piglio diverso e la ribalta in dieci minuti: riacciuffa subito il pari con un bel tocco sottomisura di Thuram su assist di Darmian da destra; cinque minuti dopo ancora Thuram con un'azione fotocopia, ma stavolta da sinistra con assist di Mkhitaryan, costringe Angelino all'autogol per anticipare la sua zampata ed è controsorpasso. E' un momento favorevole all'Inter perché al 60' Pavard dal limite si alza la palla e al volo colpisce il palo. Al 70' grande uscita di Sommer che ferma Lukaku lanciato da solo a rete sradicandogli il pallone dai piedi, e poco dopo si ripete in dribbling su Dybala. L'Inter non accusa cali di tensione, come accaduto nel finale di primo tempo, e la chiude in pieno recupero con un contropiede magistrale, orchestrato dai nuovi entrati: Carlos Augusto recupera palla, Sanchez lancia Arnautovic sulla destra che vede l'inserimento del solissimo Bastoni in piena area che col piattone fa 4-2.

Vittoria meritata, di forza e carattere, un altro passettino fondamentale verso l'obiettivo.