Sarà assegnato all'ad dell'Inter Beppe Marotta il Premio 'Rosa Camuna' 2024, riconoscimento che Regione Lombardia conferisce dal 1996 e che riconosce pubblicamente "l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia". La candidatura è stata presentata congiuntamente dal Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani di Fratelli d'Italia e dal Consigliere regionale Pietro Bussolati del Partito Democratico, entrambi ai vertici anche dell’Inter Club di Palazzo Pirelli, ed è stata sottoscritta anche da un nutrito numero di consiglieri regionali di maggioranza e opposizione. Una proposta 'bipartisan' che ha trovato un consenso decisamente ampio.

Spiegano in concerto Bussolati e Romani: "La candidatura di Giuseppe Marotta -trova ragione nel suo grande palmares di dirigente sportivo e rende merito ai risultati conseguiti in questi ultimi anni alla guida dell’Inter, società che ha saputo riportare ai vertici del calcio italiano ed europeo grazie a indiscutibili capacità gestionali e manageriali. Dimostrando sempre uno stile pacato e grande equilibrio, correttezza e rispetto nei confronti di ogni interlocutore. Ma soprattutto, questo premio vuole essere anche un riconoscimento alla grande attenzione professata da Giuseppe Marotta per i giovani, come confermato dalle sue recenti dichiarazioni in cui si è detto convinto della necessità che lo sport per i giovani debba essere gratuito, dando una possibilità anche alle famiglie povere che spesso non sono in grado di garantire e permettere la pratica sportiva ai propri figli. Con questo premio come istituzione regionale vogliamo fare nostra la sollecitazione di Marotta a realizzare un numero sempre maggiore di impianti e centri di allenamento aperti a tutti, incentivando la sensibilità politica verso lo sport. E siamo convinti che lui saprà essere attore e protagonista di primo piano anche in questo percorso".

Il riconoscimento sarà assegnato il prossimo 29 maggio, in occasione della Festa della Lombardia, proclamata nel 2013 con legge regionale per ricordare la battaglia di Legnano del 1176 in cui le truppe della Lega Lombarda sconfissero l’esercito imperiale di Federico Barbarossa.

