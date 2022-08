Parlando ai microfoni de La Stampa, Andrea Ranocchia ha raccontato il suo passaggio al Monza neopromosso in A dopo 11 anni di militanza nell'Inter: "È stato emozionante lasciare la maglia nerazzurra con il suo carico di affetti, amici e ricordi. Ma era arrivato il momento giusto per cambiare. Sono molto contento di essere qui. Si percepisce la voglia di costruire qualcosa di importante. Basta vedere i lavori al centro sportivo di Monzello per migliorare la struttura. Ogni giorno c’è un’idea nuova. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno vinto tutto nel calcio”.