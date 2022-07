Oggi la Gazzetta dello Sport ha intervistato Ionut Radu, portiere nerazzurro in prestito alla Cremonese. La chiacchierata parte ovviamente dal liscio che spalancò la porta al 2-1 di Sansone nell'ormai famigerato Bologna-Inter, match per molti decisivo in negativo per il finale scudetto.

Il giorno dopo Handanovic le disse che quell’episodio l’avrebbe fatta crescere come portiere e soprattutto come uomo.

"Quel giorno ero giù, è stato un momento molto difficile per me. Ricordo bene le parole di Samir. Aveva ragione, in questi casi bisogna rialzarsi e lavorare ancora più duramente. Dimenticare e imparare dagli errori".

E senza saperlo parlava di Cremonese quando diceva che avrebbe avuto presto l’occasione per dimostrare le sue qualità?

"Direi di sì. Sono in una squadra che ha tanta voglia di fare, che dopo 26 anni è tornata in A con grande determinazione. Anche io sono qui per questo. E per me, per dimostrare ciò che valgo, cosa che non ho potuto fare negli ultimi due anni".

Alvini le chiede di costruire dal basso?

"Sì, ma senza esagerare, quando si può fare. Se non c’è la soluzione, devo cercare le punte".