"Se dicessi che non siamo venuti qui per vincere, il mister mi tirerebbe uno schiaffo in partita". E' cominciata con questa battuta la conferenza stampa di Alvaro Odriozola, alla vigilia di Inter-Real Sociedad, gara che deciderà chi concluderà il girone D di Champions League al primo e secondo posto.

"Non esistono partite che si giocano per non vincere, quella di domani sarà una partita molto speciale - ha aggiunto lo spagnolo -. Abbiamo parlato tanto con il mister, ci saranno parenti e amici e abbiamo già staccato il pass per gli ottavi, ma non siamo venuti qui a San Siro per fare foto al campo. Siamo venuti per vincere, per provarci, sogniamo in grande e vogliamo che lo facciano anche i tifosi".

In Italia nella stagione 2021-22, dove ha difeso la maglia della Fiorentina, Odriozola a fine conferenza ha ammesso di essere stato vicino ai nerazzurri: "È vero, non mi ricordo esattamente in che stagione. L'Inter è una grande squadra, è motivo di orgoglio che una squadra così grande si interessi a te, ma ora sono in una grande squadra".

