Pierluigi Pulice, avvocato della Quan Sport Management, ha svelato un aneddoto di mercato legato a Thiago Romano, argentino classe 2006 acquistato dall'Inter per la squadra Primavera nell'ultimo mercato estivo: "Il ragazzo è stato seguito per diverse volte direttamente in Grecia da Daniele Piraino e Nicolas Spolli - ha spiegato durante la 'Palermo Football Conference' -. Una volta maggiorenne ha avuto modo di liberarsi a zero dal Panathinaikos. E questo lo ha reso appetibile sul mercato internazionale, c'è stata anche un'offerta dall'Inter Miami di Messi. Il ragazzo però ha preferito l'Inter firmato un accordo quinquennale con i nerazzurri". Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

