In vista di uno dei derby più sentiti degli ultimi anni, peso storicamente assunto dalla possibilità che l'Inter si è ritagliata di conquistare matematicamente lo scudetto proprio in casa dei cugini, già 'feriti' dai risultati delle stracittadine recenti (lo storico 5-1 della gara d'andata, arrivato dopo la doppia eurosfida vinta dalla squadra di Inzaghi in Champions League nella semifinale della scorsa edizione), le due curve si preparano ad una stracittadina solidale.

In un comunicato diramato tramite i canali social, la Curva Nord fa sapere che: gli ultras di Milan e Inter si ritroveranno, alle 15 di lunedì 22 aprile, davanti all'ingresso 8 di San Siro, per il 'derby della solidarietà'. Di seguito la nota:

"Lunedì prossimo, oltre al derby calcistico tra Inter e Milan, si svolgerà il “Derby della solidarietà” tra la curva milanista e quella interista.

Infatti gli ultras rossoneri e nerazzurri stanno raccogliendo beni di prima necessità e prodotti per l’igiene per i senzatetto milanesi, che vengono aiutati dai City Angels sia sulla strada che nei loro centri d’accoglienza. E alcune ore prima dell’inizio della partita le due tifoserie si presenteranno con i loro furgoni davanti allo Stadio per consegnare ai City Angels quanto hanno raccolto.

Lunedì 22 aprile, alle ore 15, davanti all’ingresso 8 dello Stadio Meazza (quindi a metà strada tra la curva dell’Inter e quella del Milan) una delegazione di ultras rossoneri e una di ultras nerazzurri porteranno i loro doni per i clochard. Saranno accolti dai City Angels, che caricheranno il tutto sul loro pullmino. Saranno presenti due volti noti dello spettacolo, tifosi accaniti e testimonial dei City Angels: il milanista Germano Lanzoni e l’interista Stefano Chiodaroli.

'Sono molto grato alle due curve per questa loro bella manifestazione di solidarietà verso gli ultimi' dichiara Mario Furlan, fondatore dei City Angels. I City Angels sono stati fondati a Milano nel 1994 da Mario Furlan, docente universitario di Motivazione e Crescita Personale e fondatore del Wilding, l’autodifesa istintiva e psicofisica. Sono presenti in 20 città italiane e in due svizzere, per un totale di circa 600 volontari, di cui più della metà donne".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!