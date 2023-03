"Il sentimento di vendetta non esiste nel calcio. Loro cercheranno di fare il massimo. Però per noi sarà esattamente lo stesso...". Così Jorge Nuno Pinto da Costa, eterno presidente del Porto, alla Gazzetta dello Sport prima della sfida di Champions da dentro o fuori tra i Dragoes e l'Inter.

All’inizio del suo mandato il calcio italiano era dominante, adesso lo è decisamente meno: come spiega questo declino?

"Sì, è vero: quando sono diventato presidente, il calcio italiano era il più solido del mondo. Il sistema ha beneficiato anche di presidenti del livello di Berlusconi, Moratti, Agnelli, ma ora quel potere si è trasferito in Inghilterra e i vostri club hanno perso rilevanza, anche perché non sono più gestiti da persone con l’esperienza dei nomi che ho citato. Eppure siete sempre tra i migliori e non è mai facile affrontarvi, come dimostra l’Inter. Ma in questi 41 anni di presidenza, il più grande orgoglio è che abbiamo mantenuto sempre competitività in Europa".

Sergio Conceiçao le ha mai parlato del suo amico Inzaghi?

"Sì, il periodo in Italia è stato molto formativo per lui. Non conosco a fondo il lavoro di Inzaghi, ma per allenare uno dei club più grandi d’Europa bisogna avere qualità. Più che il tecnico e i singoli, io dell’Inter temo il collettivo".