Comincia con l'inevitabile domanda sul derby d'Italia, in programma stasera a San Siro, l'intervista a DAZN di Filippo Inzaghi a margine di Torino-Salernitana 0-0: "Se ho sentito mio fratello Simone? No, sinceramente no - le parole di SuperPippo -. Ieri avevo tanto a cui pensare per preparare questa gara difficile che abbiamo giocato in emergenza. So che stasera è una partita importante e bella, spero di arrivare a casa in tempo per godermela. Sono due grandi squadre, è sempre bello vederle giocare".

