"So quello che può passare nella sua testa... Lo sento emozionato". Raggiunto da TMW a margine della 'The Coach Experience' di Rimini, Filippo Inzaghi descrive così lo stato d'animo del fratello Simone, allenatore dell'Inter atteso dalla finale di Champions League contro il Manchester City: "Penso abbia poco da perdere, per un allenatore è l'apice della carriera e lui se l'è meritato - aggiunge -. Giocano contro la più forte del mondo, forse quasi imbattibile, ma siamo undici contro undici... Penso che stasera non dormirà. L'unica cosa che posso dirgli è di godersi ciò che ha fatto e pensare che il lavoro premia sempre. Complimenti a lui, mi auguro che vinca perché se lo meriterebbe".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE