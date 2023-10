Intervistato da DAZN per il format 'My Skills', Andrea Pinamonti ha risposto alle domande tecniche di Fabio Bazzani, a cominciare dall'utilizzo del corpo per difendere la palla: "Lukaku è un maestro in questo - la convinzione dell'Arciere di Cles -. Lui mi diceva sempre di utilizzare il corpo a mio vantaggio, ma col suo fisico è più facile portare a spasso gli avversari. Con me è sempre stato molto gentile e buono, gli sono molto riconoscente, Mi piace instaurare un 'rapporto fisico' con l'avversario, ma preferisco andare in profondità".

L'idolo Ibrahimovic e l'esempio di Icardi.

"Sono cresciuto guardando Ibra, l'ho sempre visto come l'attaccante perfetto sotto tutti i punti di vista. Poi nel corso della mia esperienza all’Inter ho avuto modo di apprendere tante cose da Icardi, soprattutto in area di rigore, in quel fondamentale è uno dei migliori in circolazione".

