Benjamin Pavard parla ai microfoni della Uefa al termine della sfida pareggiata contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League che ha dato all'Inter la qualificazione alle semifinali. "Sono molto orgoglioso della squadra, abbiamo fatto una grande partita. Non era facile, abbiamo sofferto molto, ma abbiamo giocato insieme, l'uno per l'altro e siamo molto contenti della qualificazione", afferma.

"Il Bayern è un grande club - prosegue il difensore francese -, ci ho giocato quattro anni e so cosa significa. Ora siamo in semifinale. Sapevamo che il Bayern avrebbe attaccato e ci siamo difesi molto bene".