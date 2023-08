Dopo la partenza di questa mattina dalla stazione di Rho con direzione Ferrara, l'Inter è pronta ad affrontare l’Egnatia per l'ultima amichevole pre-season. Contro il club albanese Simone Inzaghi non chiama a rassegna i due prossimi partenti da Appiano Gentile, ovvero Robin Gosens e Sebastiano Esposito. I due giocatori, pronti a lasciare il capoluogo lombardo per trasferirsi rispettivamente all'Union Berlino e alla Sampdoria, non compaiono tra i convocati. Tutto dunque lascia presagire ad un'imminente partenza per Berlino per l'esterno tedesco, e per Genova per l'attaccante classe 2002.

