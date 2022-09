Al quotidiano bolognese il macedone parla anche di Thiago Motta, appena arrivato in città come allenatore del Bologna. "Siamo grandi amici, l’ho avuto come compagno all’Inter e come tecnico al Genoa. Già in nerazzurro era un allenatore in campo, si vedeva che avrebbe avuto un futuro in panchina. Posso garantire per esperienza diretta: diventerà tra i cinque più forti allenatori d’Europa. E’ un tecnico moderno, vuole la squadra stretta, ama dominare le partite".

Non manca un parallelo con un grande tecnico del passato nerazzurro. "Nel motivare i giocatori, mi ricorda tanto Mourinho: una squadra diventa grande se sai spronarla, e a José volevano più bene quelli che non giocavano". Elogi anche per Marko Arnautovic. "Fortissimo, lo metto nei cinque migliori centravanti della serie A. C’era anche lui nell’Inter del 2010, era un ragazzino, ma si vedevano già la qualità e la forza: ha fatto una carriera al di sotto delle aspettative. L'Inter? Sinceramente non pensavo faticasse così, specie col ritorno di Lukaku: pensavo avrebbe vinto facile. Per ora vedo il Napoli meglio delle altre, ma sono tante a poter vincere lo scudetto. Non solo Milan, Inter e Juve. Dico anche la Roma che si è rinforzata e ha Mou, la Lazio e l'Atalanta".