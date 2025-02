"Collina è un grandissimo arbitro, uno dei migliori di sempre. Ma la sua idea di abolire la possibilità per gli attaccanti di segnare dopo la ribattuta di un rigore non mi convince", ha detto Gianluca Pagliuca alla Repubblica, dove è stato interpellato sulla proposta avanzata da Collina.

Sarebbe un vantaggio per i portieri. Come mai non le piace?

"Toglierebbe la gioia impagabile di parare prima il tiro dagli undici metri, poi quello sulla ribattuta. Le parate in serie, soprattutto se cominciano con un calcio piazzato, sono l’apoteosi per chi gioca fra i pali".

Sempre meglio bloccarla, però.

"Certo. A noi insegnavano così: buttati e prendila, senza tante storie. Probabilmente i palloni di un tempo, più lenti, ci aiutavano. Oggi i portieri parano di figura, cercano di aumentare il volume del corpo. Imparano da ragazzini a fare la croce iberica, nel timore di prendere gol sotto le gambe".

Le regole sulla simulazione?

"Certo. Basta rigorini per mezzi contatti, pestoni involontari, manate date in corsa. Il Var dovrebbe essere usato per punire i furbi. Ti sei buttato per terra? Salti una partita. Vedi come torna bello il calcio. E falli di mano come quello fischiato a Darmian in Inter-Fiorentina gridano vendetta. Ma scherziamo? Il rigore dev’essere un momento eccezionale, la punizione estrema".

