Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sempreinter.com, l'ex portiere dell'Inter e della Nazionale Gianluca Pagliuca ha parlato anche di temi più attuali legati alla squadra nerazzurra:

L’Inter arriverà in ogni caso tra le prime quattro?

“Secondo me sì. Le dico pure questo, anche la Juve può farcela, nonostante la penalizzazione. È una squadra in forma, che si sta riprendendo. I bianconeri sono pure tra le favorite in Europa League”.

L’Inter, visto il sorteggio, può sperare di vincere la Champions League?

“Il sorteggio è stato buono. Ma il Benfica è una squadra pericolosissima e fortissima. I portoghesi possono arrivare in fondo alla competizione. Però, penso pure che prima del sorteggio, fossi stato l’allenatore dell’Inter, avrei voluto sfidare proprio i portoghesi. O il Chelsea. Chi passa poi in semifinale affronta Napoli o Milan, il che significa aver evitato City, Bayern e Real. È andata di lusso, anche se è durissima e si deve ribadire”.

In semifinale l’eventuale derby italiano.

“L’Inter in Champions è stata eliminata in entrambi i derby disputati col Milan. Il Napoli è una squadra che tutti conosciamo, che sta dominando in Italia ed è devastante. Però è chiaro che puoi sognare in grande, anche perché l’altra parte del tabellone è molto più complicata. Sa, io ricordo come nella storia della Champions ci siano squadre che hanno vinto il trofeo un po’ così… Poi sarà determinante essere in forma al momento giusto. Oggi l’Inter accusa un calo per le varie competizioni che sta disputando. Ma adesso l’obiettivo vero, a parte entrare tra le prime quattro, è di provare di arrivare sino in fondo a Champions e Coppa Italia”.