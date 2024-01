Gianluca Pagliuca, ex portiere nerazzurro, parla alla Gazzetta dello Sport del duello Inter-Juve per lo scudetto.

Domani, a una settimana dallo scontro diretto di San Siro, l’Inter potrebbe scendere in campo al Franchi a meno 4 dalla Juve e senza gli squalificati Barella e Calhanoglu. Sensazioni?

"L’assenza di Calhanoglu, uno dei migliori centrocampisti europei, può pesare. Ma al posto di Barella giocherà comunque Frattesi, un altro Nazionale".

Adesso i bianconeri sono virtualmente in testa, ma Allegri continua a dire che l’Inter è la più forte e la favorita per lo scudetto...

"È una sfida 50 e 50 perché l’Inter magari ha una rosa più larga e di qualità, però è in corsa anche per la Champions. Mi immagino una lotta snervante fino alla fine".

Il valore aggiunto dell’Inter nella lotta scudetto?

"Lautaro. L’argentino ha segnato tanto e speriamo continui con questo ritmo fino a maggio. È un top, un trascinatore".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!