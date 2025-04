Intervistato da Il Resto del Carlino, il doppio ex Gianluca Pagliuca offre le sue chiavi di lettura del match di domenica tra Bologna e Inter: "Bologna-Inter è davvero la partita che può cambiare i destini del campionato. Se l’Inter vince la vedo dura poi per il Napoli riaprire la corsa Scudetto. Se invece vince il Bologna non solo Italiano si rimette in corsa per la Champions ma tra Inter e Napoli il duello lassù si fa apertissimo". Nel frattempo, però, i nerazzurri saranno impegnati nell'incrocio di Champions League contro il Bayern Monaco: "Strada in discesa? Penso di sì, dopo il 2-1 dell'andata. Però è una partita che stuzzica molto e infatti sarò al Meazza questa sera. L'unico pericolo è rappresentato dal fatto che i tedeschi non mollano mai".

L'Inter giocherà quattro partite in dodici giorni.

"Vero, ma pensare che possano presentarsi spremuti al Dall'Ara sarebbe un errore. Simone Inzaghi ha due squadre e una qualità altissima, e doppia, in tutti i ruoli. Anche in attacco, dove c'è un Marko Arnautovic che mi ricorda quello di Bologna".

L'Inter si ricorderà dell'harakiri con l'errore di Ionut Radu nel 2022. quando a Bologna lasciò lo Scudetto?

"Inzaghi sicuramente sì. Come si ricorderà delle grandi prestazioni che il Bologna ha offerto negli ultimi due anni al Meazza. Coppa Italia compresa".

