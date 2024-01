Voti alti ma non altissimi per l'Inter che strappa i tre punti a Firenze e si rimette comoda al primo posto nonostante una partita in meno. Il migliore in campo, per la Gazzetta dello Sport, è Sommer: 7 per il portiere svizzero che sventa su Bonaventura e poi salva sul rigore di Gonzalez. Sette anche per Pavard, Mkhitaryan e Lautaro, autore del gol decisivo. E 7 pure per il tecnico Inzaghi.

Sul 6,5 si attesta Thuram, poi tanti 6 (Bastoni, Darmian, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Arnautovic, Acerbi e Dumfries. Sei anche per De Vrij, scelto come "voto più basso" vista la sofferenza sui palloni alti. Senza voto Sanchez e Bisseck.

