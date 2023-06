Lukaku eletto migliore in campo tra i nerazzurri dalla Gazzetta dello Sport per il match col Torino: 7 per il belga, esplosivo e pronto per il City. 7 anche per Inzaghi e Cordaz, autore di una grande parata nel finale; 6,5 per Handanovic, De Vriij ("Un paio di interventi da giovane pirata"), Gagliardini, Brozovic ("Gol decisivo e buona gestione"), Calhanoglu e Dzeko. Sufficienti le prove di Barella, Lautaro, Darmian, Bastoni, Acerbi, Bellanova e Dumfries. Un solo bocciato: Gosens con 5,5.

