Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili di Milano, tende una mano a Inter e Milan relativamente alla costruzione del nuvo stadio in città, nelle ore in cui il progetto sembra sempre più in salita dopo la richiesta del Comune di apportare delle modifiche al piano di fattibilità esposto durante il dibattito pubblico. "Ci sono stati undici incontri in cui sono stati trattati profili urbanistici, ambientali, viabilistici e di pubblica sicurezza - le parole di Riva ad Affariitaliani.it -. Per quanto non sia semplice partecipare senza competenze tecniche, dal dibattito sono emerse alcune criticità che consentiranno una migliore perimetrazione del progetto. Il Comune sta ora formulando alle squadre alcune specifiche richieste che sono emerse dal dibattito per poi esprimersi. In definitiva le soluzioni realistiche sono due: realizzare il nuovo stadio, perfezionando il progetto delle squadre in base alle principali risultanze emerse dal dibattito pubblico; oppure dire no al nuovo stadio, ma in questo caso vi sarebbe la possibilità che le squadre se ne vadano da Milano. Una conclusione che, da cittadina prima che da amministratrice, ritengo vada evitata. Onestamente penso che il pericolo di fuga di Milan e Inter esista. È troppo importante per le squadre moderne, oramai, ottimizzare la loro gestione. E credo sia proprio uno degli aspetti che da milanesi dobbiamo scongiurare".