L'Inter annuncia un accordo di partnership con Recrowd, "prima piattaforma in Italia di crowdfunding nel settore immobiliare per capitali raccolti nel 2022, che sarà Official Crowdfunding Partner del Club nerazzurro fino alla stagione sportiva 2024- 25", come sottolineato in un comunicato. Nei giorni scorsi su FcInterNews.it vi avevamo dato anticipazione della notizia (CLICCA QUI).