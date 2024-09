David Moyes, osservatore tecnico dell'UEFA, è rimasto piacevolmente stupito da un aspetto in particolare della prestazione mostrata dall'Inter sul campo del Manchester City, nel match d'esordio di Champions League: "Una cosa che mi ha colpito è stata quanto fossero anticonvenzionali e inventivi con i centrocampisti e i difensori che cambiavano posizione: a volte si vedevano un paio di difensori centrali avanzare prima dei centrocampisti nella costruzione - la sottolineatura dell'ex tecnico di West Ham e Manchester United per il sito della UEFA (qui l'analisi completa con i video) -. Erano intercambiabili e completamente a loro agio nel farlo. In alcuni casi si poteva vedere un difensore centrale andare largo a destra e un altro avanzare centralmente. Questo era parte integrante del modo in cui giocava l'Inter. Al posto dei difensori centrali, i centrocampisti si abbassavano per iniziare l'attacco. In effetti, i giocatori di movimento dell'Inter con più passaggi erano il difensore centrale Alessandro Bastoni insieme a Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu, e il fatto che due siano centrocampisti è un riflesso di come ruotavano in posizioni più arretrate per ottenere la palla. Nel caso di Barella, ha svolto il ruolo di capitano nel collegare il gioco. Ha la qualità per fare passaggi chiave per costruire il gioco e, in generale, ha fatto 16 passaggi per rompere le linee, più di qualsiasi altro giocatore, e ha anche portato la palla in avanti. Quando l'Inter ha riconquistato la palla, era spesso lui a fare il suo primo passaggio e a farli iniziare. L'Inter mi ha impressionato. I giocatori erano così flessibili nel ruotare le posizioni. Erano a loro agio piuttosto che preoccupati di apparire fuori posizione, e questo valeva anche quando non avevano il possesso palla"-

Moyes ha apprezzato anche la fase difensiva della formazione di Simone Inzaghi: "Quando l'Inter non aveva il possesso palla, la sua organizzazione 5-3-2 era solida e strutturata. Utilizzavano più giocatori per fare il loro blocco basso. Oltre al duro lavoro dei tre centrocampisti per coprire l'ampiezza, avevano i difensori centrali larghi, Yann Bisseck a destra e Bastoni a sinistra, che uscivano per fare pressione sui giocatori avversari. Il City ha cercato di punirli, con giocatori che cercavano di correre nello spazio, ma l'Inter sembrava ben allenata e sapeva cosa stava facendo. Ci sono state poche occasioni per il City in parte per questo motivo. Hanno usato bene il loro blocco basso e, come già detto, avevano l'abilità tecnica di centrocampisti come Barella e Piotr Zieliński per ottenere il primo passaggio e spingere in avanti quando perdevano palla. Erano ben collegati e tuttavia erano preparati a correre rischi difensivi e alcune delle loro giocate in uscita dalla difesa erano eccezionali".

