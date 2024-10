La gara cambia inevitabilmente al 18' quando arriva il rosso diretto per Maripan. Come spiega la Gazzetta dello Sport, l'entrata del cileno su Thuram sopra la caviglia è dura e senza motivo: Marcenaro dà il vantaggio, il giallo, ma poi il Var (Abisso-Aureliano) lo porta a video per chiarire l’impatto. E il Torino resta in dieci.

Prima del 2-1, piccolo contatto tra Zapata e Acerbi: non sanzionabile. Corretto il rigore subìto da Masina, mentre per la rosea è molto dubbio il contatto Bastoni-Zapata in area nerazzurra. Manca un giallo a Calhanoglu.