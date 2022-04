E' il Napoli la candidata principale di Massimo Moratti nell'appassionante corsa scudetto a tre che a sette giornate dalla fine del campionato include il Milan e la sua Inter. "Dimenticando il tifo, sarebbe bellissimo vincessero gli azzurri, ma questo non toglie che continuo a fare il tifo per i nerazzurri - le parole dell'ex presidente della Beneamata a Radio Kiss Kiss -. Il Napoli è la squadra più forte, per me è favorita per l'allenatore e per l'asse centrale. Se potessi prenderei Koulibaly agli azzurri; Osimhen è un giocatore fantastico, mi piace molto".