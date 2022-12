Una notizia che non avremmo mai voluto dare è arrivata in questi minuti in redazione: dopo una lunga malattia, si è spento Sinisa Mihajlovic. L'ex difensore e allenatore è morto all'età di 53 anni. "La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic - si legge in una nota pubblicata dalla famiglia di Miha -. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia.