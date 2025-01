Anche Adi Hütter, allenatore del Monaco, torna con la mente alla sconfitta di Champions League contro l'Inter parlando in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l'Auxerre: "Non sono contento al 100% di non aver potuto sfidare l'Inter in undici contro undici. Ma voglio anche fare i complimenti ai miei giocatori per non essersi arresi e aver difeso con coraggio, anche se logicamente l'Inter era la squadra più forte. Penso che non si possa paragonare la partita dell'Inter a quella che ci aspetta contro l'Auxerre. A Milano abbiamo giocato in circostanze particolari, dopo quel cartellino rosso subito all'inizio della partita. Alcuni giocatori non erano pronti mentalmente, soprattutto nel primo quarto d'ora dopo il secondo gol. Siamo colpevoli di aver commesso questi due errori nei primi 15 minuti. E poi, dopo l'espulsione, è stato difficile lottare ad armi pari in dieci contro undici a questo livello in Champions League".

Il tecnico austriaco prosegue: "È una buona lezione per noi e per i giocatori vedere il livello a cui giocano queste squadre. La partita contro l'Auxerre in casa sarà molto diversa e noi vogliamo puntare alla seconda vittoria consecutiva in campionato. Ora dobbiamo toglierci dalla testa questa partita con l'Inter, anche se sono contento e orgoglioso di questa qualificazione ai playoff con 13 punti, soprattutto se pensiamo al contesto della partita con l'Aston Villa, dove eravamo sotto pressione. E poi non dobbiamo dimenticare che quattro squadre che abbiamo affrontato si sono classificate tra le prime 8, quindi possiamo essere molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto".

