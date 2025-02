Henrikh Mkhitaryan è il primo giocatore a parlare ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Inter contro la Juventus: “Lautaro arrabbiato? Lo capiamo, eravamo arrabbiati anche noi. Nel primo tempo non abbiamo saputo sfruttare le occasioni avute”.

Cosa è cambiato nella ripresa a tuo parere?

“Nel secondo tempo è migliorata la Juventus, nel metodo di gioco. Avendo tanta fiducia e pensando che stavamo giocando benissimo ci ha fatto male perché abbiamo concesso qualcosa di troppo. Non dovevamo, ma il calcio è così; se nel calcio non sfrutti le occasioni paghi”.

Forse a volte vi siete adagiati sulla vostra bellezza.

“Parlo per me stesso, magari il problema è che sapendo di essere molto forti ci rilassiamo troppo ed entriamo in campo non concentrati. Pensiamo di vincere le partite e alla fine paghiamo. Non ci sono mancanze fisiche o tecniche, forse è il fatto di essere forti che ci disturba”.

A Napoli ti aspetti l’Inter ingiocabile?

“Speriamo, prima pensiamo al Genoa e poi alla Coppa”.

