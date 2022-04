Inter ancora in corsa su due obiettivi e stasera si decide chi tra nerazzurri e rossoneri andrà in finale di Coppa Italia. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Diego Milito, uno che sa bene come vincere tutto in una stagione.

Chi va in finale orienta anche il discorso scudetto?

"Non ho dubbi. Il derby ti lascia sempre qualcosa dentro, in positivo o in negativo. Abbiamo visto tutti quello che ha passato l’Inter dopo la sconfitta in febbraio. Sarà così anche stavolta".

In fondo, l’Inter del Triplete si alimentò proprio dei successi, uno dopo l’altro.

"Non ho mai creduto alla storia della stanchezza, alle competizioni da privilegiare. Le vittorie danno una carica in più, a me è accaduto questo. Se riesci ad andare in finale, è logico che si acquisisca maggiore fiducia e autostima per lo sprint in campionato".

Come ci arriva l’Inter a questa partita?

"Ora bene. Ha ripreso la marcia, il periodo negativo è alle spalle, la partita con la Juve ha segnato una svolta, le prove successive lo hanno dimostrato".