Diego Milito ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia durante il raduno di Operazione Nostalgia. L’ex attaccante dell’Inter ha commentato la stagione della squadra di Simone Inzaghi. "Credo che l'Inter abbia fatto una grandissima stagione, sia in Champions che in Coppa Italia. E alla fine si è ripresa anche in campionato. Soprattutto il percorso in Champions è stato fantastico: è mancato pochissimo per riportare la coppa a Milano, ma ci vedo tutti i presupposti per fare un'altra grande stagione adesso. La finale? Meritava di più, ha limitato una grandissima squadra come il City".

